وحقق ريال مدريد انتصارا متواضعا على رايو فايكانو بهدف كريم بن زيمة، السبت، مما منحه ثالث فوز له على التوالي في الدوري الإسباني ودفعه للتقدم للمركز الثالث، لكن الفريق إجمالا لم يقدم أداء طيبا، وكان لزاما على لاعبيه تحمل صيحات الاستهجان من قبل الجماهير الغاضبة.

لكن 3 أرقام مهمة وكاشفة، ساقها موقع جريدة "آس الإسبانية" تشير إلى حال ريال مدريد قبل "معمة المونديال".

فقد سجل "الفريق الملكي" 24 هدفًا في 16 مباراة بالدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم، وهذا أسوأ معدل تهديفي لريال مدريد في هذه الجولة منذ موسم 1993-1994، وحينها سجل أيضًا 24 هدفا لا غير.

ريال مدريد سجل في آخر 3 مباريات بكل المناسبات هدفين فقط.

ماركوس يورينتي اللاعب الوحيد في ريال مدريد الذي أكمل 100% من التمريرات بشكل صحيح في الشوط الأول من مباراة رايو فايكانو، 37 تمريرة صحيحة من أصل 37.