بصمة رونالدو التي جاءت من ركلة جزاء في الدقيقة 70، اتبعها باحتفال مثير للجدل، بعدما ركض باتجاه حارس مرمى تورينو إيتشاتسو، ودفعه بكتفه أثناء احتفاله بهدفه رقم 11 في الدوري، ليتقاسم صدارة الهدافين مع كشيشتو فبياتك مهاجم جنوى.

لكن احتفال رونالدو وقيمة هدفه لن تقتصر على مشهد مثير أو 3 نقاط ثمينة، وإنما تتعدى ذلك إلى صفحات التاريخ.

فالهدف الجديد هو رقم 5000 ليوفنتوس في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مما يعني أن البرتغالي بات صاحب سجل تاريخي في بلاد "الكالتشيو".

يشار إلى أن أهداف يوفنتوس "الألفية" في الدوري جاءت كما يلي:

الهدف رقم 1000 أحرزه كارلو بارولا عام 1948.

الهدف رقم 2000 أحرزه جياني روسي عام 1962.

الهدف رقم 3000 أحرزه ماسيمو برياشي عام 1984.

الهدف رقم 4000 أحرزه ماركو دي فايو عام 2003.

الهدف رقم 5000 أحرزه كريستيانو رونالدو عام 2018.

ويلاحظ من التطور التاريخي للأهداف، أن هدفا ألفيا يسجل بعد فترة تتراوح ما بين 15 -20 عاما.

رونالدو خاض منذ انتقاله هذا الصيف إلى يوفنتوس 21 مباراة بقميص "البيانكونيري"، أحرز خلالها 12 هدفا منها 11 في الدوري.