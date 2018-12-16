وفي نهاية السباق، تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، حيث فاز المتسابق البرتغالي أنتونيو فيلكس دا كوستا (من فريق "بي إم دبليو آي أندريتي موتور سبورت") بالمركز الأول، وحل بطل العالم في الفورمولا إي الفرنسي جان إريك فيرجن (من فريق فورمولا إي) ثانياً بفارق 0.46 ثانية، فيما جاء المتسابق البلجيكي جيروم دامبروزيو (من "فريق ماهيندرا") في المركز الثالث.



وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال الفائز البرتغالي أنتونيو فيلكس دا كوستا، "استمتعتُ كثيراً بهذه التجربة، ويسعدني أن أختبر كل هذه التجارب الجديدة والحماسية في عالم الفورمولا إي، وأن أزور هذه المدن الرائعة، وأتمنى أن تتكرر زيارتي إلى السعودية، لأنها كانت لحظات مميزة جداً بالنسبة لي".



وشهدت بداية اليوم الختامي للسباق هطول أمطارٍ غزيرة في الصباح أسهمت في زيادة الصعوبات أمام السائقين ممن لم يُتح لهم الاستفادة من جلسات التمارين الصباحيّة، كما شكّل هذا السباق يوماً مميزاً بمشاركة المتسابقين السعوديين أحمد بن خنين وبندر العيسائي، اللذين احتلّا المركزين الثاني والثالث ضمن فئة "المحترفين-الهواة" خلال المباراة النهائية لبطولة جاكوار للسيارات الكهربائية بعد اجتياز اللفات المؤهلة.



وحظي المشجعون بفرصة متابعة سباقٍ حماسي شق خلاله 22 سائقاً طريقهم على مسار السباق من خلال 21 منعطفاً ، و33 لفة ، على مدى 45 دقيقة؛ وقد شمل في ذلك "منطقة الهجوم" الجديدة التي أضافت عنصراً آخر من الإثارة على مجريات السباق الذي شهد منافسة بين السائقين المشاركين.



يذكر أن السباق الذي يعد الأضخم والأول من نوعه في السعودية، يأتي تنظيمه بموجب اتفاقية شراكة طويلة الأجل بين سباقات "فورمولا إي" والهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وذلك انسجاماً مع أهداف "رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " الرامية إلى بناء مستقبل مشرق وواعد للمملكة في شتّى الميادين.