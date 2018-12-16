ومنحت ثنائية باكو ألكاسير وماركو رويس الفوز السادس على التوالي لدورتموند في الدوري.

ويملك دورتموند 39 نقطة من 15 مباراة متقدما بـ9 نقاط على بروسيا مونشنغلادباخ، الذي تعادل بدون أهداف في هوفنهايم وبايرن ميونيخ حامل اللقب المنتصر 4-صفر على هانوفر قبل مباراتين من بدء العطلة الشتوية يوم 23 ديسمبر.

وربما لا يعني لقب "بطل الخريف"، والذي يطلق على الفريق الذي يتصدر البطولة بعد انتهاء النصف الأول، الكثير الآن لكن في 38 من 55 موسما توج صاحب هذا الأمر باللقب.

بايرن المتجدد يسحق هانوفر

وفي مباراة أخرى، سحق بايرن ميونيخ مستضيفه هانوفر 4-0 ليحقق فوزه الثالث على التوالي في البوندسليغا، كلنه لا يزال متأخر بـ9 نقاط خلف بروسيا دورتموند المتصدر.

ورفع بايرن، الذي وضع تعثره في الشهر الماضي خلف ظهره قبل مباراتين من بداية العطلة الشتوية، رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن بروسيا مونشنغلادباخ الذي تعادل بدون أهداف مع مستضيفه هوفنهايم.