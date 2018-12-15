وقال الموقع الإيطالي إن صبحي (21 عاما) قد ينتقل في فترة الانتقالات الصيفية يونيو المقبل إلى لاتسيو، بعقد قيمته تقترب من 6 ملايين يورو.

وبحسب "سيتاسيليستي"، فإن لاتسيو يبحث عن لاعب يعوض مكان السنغالي كيتا بالدي الذي أعير إلى إنتر ميلان الإيطالي الصيف الماضي.

وأشار الموقع إلى تصريحات لوكيل أعمال اللاعب، لمح فيها إلى أن اقتراب الانفصال بين صبحي وناديه الحالي، إذا لم يجد مكانا في المستطيل الأخضر.

ومن المفترض أن ينتهي عقد لاعب منتخب "الفراعنة" مع هيدرسفيلد في 2021، بعد انتقاله الصيف الماضي قادما من ستوك سيتي الإنجليزي.

ولم يلعب صبحي سوى 45 دقيقة في 3 مباريات شارك فيها خلال هذا الموسم، بينما أحرز هدفين خلال 24 مباراة مع ستوك سيتي الموسم الماضي.

وكان ينظر إلى لاعب الأهلي المصري السابق على أنه "نجم المستقبل" للكرة المصرية، إلا أن قلة مشاركاته منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي أثرت سلبا على مردوده.