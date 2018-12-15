وأعلنت نارا في التغريدة أنها "تراجع العقد الجديد الذي عرضه النادي على المهاجم الأرجنتيني"، كونها زوجته ومديرة أعماله بنفس الوقت.

وكتبت نارا في تغريدة: "الساعة الآن 12:300 ليلا، ولازلت أراجع صفحات العقد الجديد لإيكاردي".

ويعني هذا الإعلان أن إيكاردي سيوافق بنسبة كبيرة على تجديد عقده مع الفريق الإيطالي، مما يعني أنه لن ينتقل إلى الفريق الملكي الذي رشحه الكثيرون ليكون وجهة هداف الدوري الإيطالي المقبلة.

ويعاني ريال مدريد كثيرا من الناحية التهديفية، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

ويتقاضى إيكاردي بعقده الحالي 5 ملايين يورو سنويا، وينتهي عقده في 2021، لذا سارع إنتر لمحاولة "ربط" هداف الفريق بعقد جديد وبراتب مرتفع، بعد تألقه اللافت في الدوري الإيطالي.

يشار إلى أن واندا (31 عاما) تمتلك شخصية قوية، دفعت إيكاردي (25 عاما) للاعتماد عليها كوكيلة له ومديرة لأعماله.

وتزوج إيكاردي من واندا عام 2014، بعد طلاقها من اللاعب الأرجنتيني ماكسي لوبيز، إثر اكتشاف الأخير خيانتها له مع إيكاردي.