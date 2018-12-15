وخسر بوكا 1-3 بعد وقت إضافي في إياب نهائي "كوبا ليبرتادوريس" في مدريد، ليتفوق ريفر 5-3 في مجموع المباراتين في أول نهائي بين الغريمين بهذه المسابقة القارية الشهيرة.

وتأجلت مباراة الإياب مرتين قبل نقلها إلى إسبانيا بسبب أعمال عنف من مشجعي ريفر في بوينس أيرس.

وقال دانييل أنخيليتشي رئيس بوكا جونيورز في مؤتمر صحفي: "أفضل شيء لبوكا أن يبدأ العام بإجراء تغيير والبحث عن جهاز تدريبي جديد، والبدء من نقطة الصفر".

وقضى سكيلوتو، الذي كان عقده ينتهي في 31 ديسمبر، أغلب مسيرته في بوكا بتمثيله على مدار 16 عاما، وأحرز كأس ليبرتادوريس 3 مرات وسجل 86 هدفا.

وقال المهاجم السابق البالغ عمره 45 عاما: "رغم عدم الفوز بكأس ليبرتادوريس، فإني أرحل في سلام، وأدرك أنني بذلت قصارى جهدي في الملعب. هذا أفضل قرار تم اتخاذه".

وتحت قيادة سكيلوتو فاز بوكا بالدوري الأرجنتيني في آخر موسمين، بينما يحتل حاليا المركز السادس في المسابقة.