ووفقا لمجلة "فور فور تو"، قال مارسيلو إنه من الطبيعي أن يفتقد الفريق "أفضل لاعب في العالم".



وأضاف: "الأمر واضح، عندما يرحل أفضل لاعب في العالم عن فريقك ستفتقده. ولكننا كذلك نملك أفضل اللاعبين في كل مركز".



كما أشار مارسيلو إلى أهمية الصداقة التي جمعته بالنجم البرتغالي: "بالإضافة لكونه زميل سابق، (رونالدو) هو صديق لي، ولسيرجيو (راموس) ولوكا (مودريتش)".

يذكر أن إشارة مارسيلو إلى رونالدو كأفضل لاعب في العالم، جاءت بعد تتويج زميله في الفريق لوكا مودريتش بنفس اللقب لهذا الموسم.

وكان رونالدو انتقل لصفوف يوفنتوس مطلع هذا الموسم، بعد 9 مواسم "تاريخية" لعبها مع ريال مدريد.



ويعيش ريال مدريد أوقاتا صعبة هذا الموسم، مع تراجعه للمركز الرابع في الدوري الإسباني، وتعرضه لهزيمتين بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.