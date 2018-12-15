وقال المدرب الإيطالي عقب الهزيمة في العاصمة اليونانية أثينا، حيث جاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني: "منحنا أولمبياكوس هدية".

وأضاف: "ظهرنا كحمقى. لعبنا بسذاجة وأتحنا الفرصة للمنافس بالعودة في النتيجة. أشعر بغضب شديد، لأننا نرتكب الأخطاء ذاتها مرارا وتكرارا".

وقال غاتوسو إن بطل أوروبا 7 مرات انهار بعدما أهدر العديد من الفرص.

وأوضح: "كانت المباراة في متناول أيدينا. نستحق الخروج بعد الانهيار في أول لحظة تعرض فيها الفريق لمشكلة، رغم أننا أهدرنا 7 أو 8 فرص على ملعب كهذا".

ورفض لاعب وسط ميلان سابقا، إلقاء اللوم على أجواء المباراة، أو قرارات الحكم.

وارتكب كريستيان زاباتا مدافع ميلان خطأ ليسجل في مرماه في الدقيقة 70 لتصبح النتيجة 2-صفر، قبل أن يسجل في مرمى المنافس بعدها بدقيقتين ليصحح الخطأ.

ومع ذلك فان الهشاشة الدفاعية لميلان ادت لتسجيل كونستانتينو سفورتونيس من ركلة جزاء في الدقيقة 81، ليحقق فريقه الفوز 3-1 على حساب ميلان ويتفوق بفارق الأهداف ويعبر عن هذه المجموعة إلى دور الـ32 إلى جانب ريال بيتيس.