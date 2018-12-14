وصلاح أول لاعب يحقق اللقب لعامين متتاليين، بعد أن نجح في ذلك النيجيري أوستن أوكوشا عامي 2003 و2004.

وتفوق صلاح البالغ عمره 26 عاما، على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والمغربي المهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، والسنغالي الآخر كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، والغاني توماس بارتي لاعب أتليتيكو مدريد الإسباني.

وبات صلاح ثالث مصري وخامس عربي يفوز بالجائزة.

ويعتلي الدولي المصري حاليا صدارة "البريميرليغ" برصيد عشرة أهداف، متساويا مع الدولي الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.

وفي ذات الوقت، ينافس صلاح على جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لأفضل لاعب في "القارة السمراء".

ويصارع الدولي المصري الذي يقدم أداءا لافتا مع ليفربول كلا من الجزائري رياض محرز المتألق مع مانشستر سيتي الإنجليزي ومهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، والتونسي أنيس بدري لاعب وسط الترجي التونسي بطل أفريقيا، والمصري الآخر وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي المصري الذي قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد سلسلة من العروض الرائعة.

وإلى جانب العرب الخمسة، هناك عدد مماثل للاعبين من باقي دول القارة السمراء، هم ساديو ماني ، وبيير إيمريك أوباميانغ، والنيجيري أليكس إيوبي زميله، وحارسا مرمى هما الكاميروني الدولي أندريه أونانا من أياكس أمستردام الهولندي، والأوغندي دينيس أونيانغو من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.