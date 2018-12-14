ويعد كلاين حلا إجباريا للمدير الفني يورغن كلوب، لمواجهة الإصابات التي أثرت على الخط الخلفي لمتصدر الدوري الإنجليزي، قبل قمة المرحلة 17 المقررة الأحد.

ويأمل كلوب أن يحقق فوزه الأول على "الشياطين الحُمر"، حيث فشل المدرب الألماني في تسجيل أي انتصار على مانشستر يونايتد في الدوري منذ درب ليفربول عام 2015.

وانضم المدافع الكاميروني جويل ماتيب إلى زميله جو غوميز في قائمة المصابين، بعد أن تعرض لكسر في عظمة الترقوة خلال الفوز على نابولي 1-صفر في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يغيب الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد عن مباراتين على الأقل، بسبب كدمة أصيب بها في المباراة ذاتها.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، الجمعة: "هذا هو الوضع. لا تصير الأمور أزمة إلا إذا شعرت بها. إصابة ترينت ليست خطيرة مثل ماتيب وغوميز لكنها ليست أخبارا جيدة. كان (ترينت) سيئ الحظ مثل جويل. لأنه أصيب في الثواني الأخيرة من المباراة".

ويمكن أن يلعب جيمس ميلنر لاعب الوسط في مركز الظهير الأيمن، لكن كلوب قال إن كلاين ربما يكون جاهزا لأول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مايو الماضي.

وغاب اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 27 عاما عن معظم مباريات هذا الموسم بسبب الإصابة، وظهر مرة واحدة في الخسارة أمام تشلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في سبتمبر الماضي.

وصرح كلوب قبل أن يشير لاحتمال إشراك اثنين آخرين من اللاعبين الشبان في تشكيلة ليفربول أمام مانشستر يونايتد: "للأسف لاحقته (كلاين) الإصابات في الأسبوعين أو الثلاثة الماضية. لكن لحسن الحظ عاد للمران بشكل كامل لثلاثة أو أربعة أيام. هل سيكون جاهزا للعب لمدة 90 دقيقة؟ لا أعرف. هل هو مستعد لخوض مباراة الأحد المقبل. نعم".

وأوضح: "لعب رفائيل كماتشو بشكل جيد في فترة ما قبل انطلاق الموسم، وكذلك كورتيس جونز. لدينا بدائل أخرى. وما دام لدينا بدائل تكون الأمور على ما يرام".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الممتاز، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن.