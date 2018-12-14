ووفقا لصحيفة "ماركا"، قررت إدارة الفريق "الكتالوني" منع اللاعب الفرنسي من إغلاق هاتفه المحمول مرة أخرى، بعد تخلفه عن التدريبات أكثر من مرة بداعي عدم قدرته على الاستيقاظ.

وفي واقعة حدثت الشهر الماضي، لم يستطع طاقم برشلونة التدريبي الوصول للنجم الفرنسي، بعد أن أغلق هاتفه ولم يحضر للتدريبات دون عذر مسبق.

وكان آخر غياب للاعب عن التدريبات الأحد الماضي، حيث لم يستيقظ مبكرا للحصة التدريبية المقررة صباحا، وغرم الفريق النجم الفرنسي مبلغ 200 ألف يورو حتى الآن.

وقالت "ماركا" إن ديمبلي صاحب الواحد وعشرين عاما "مدمن" على ألعاب الفيديو، وعلى مشاهدة المسلسلات التلفزيونية، وذلك ما يبقيه مستيقظا حتى ساعات الصباح الأولى.

ورغم عدم انضباط اللاعب خارج الملعب، إلا أن ديمبيلي يقدم مستويات "مبهرة" في كل مرة يشارك فيها مع الفريق، كان آخرها هدفه الرائع بمرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.