ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، "تلاعب" رونالدو بالضرائب المفروضة عليه في إسباينا لأربعة أعوام متتالية، ما بين أعوام 2011 و2014، عندما كان يدافع عن ألوان ريال مدريد.

وتعتبر كل سنة تم التلاعب فيها بالضرائب جريمة قانونية منفصلة، مما يعني أن رونالدو متهم بأربع جنايات ضريبية ارتكبها خلال فترة تمثيله للفريق الملكي.

وبالنسبة لحكمه بالسجن لعامين، فلن يضطر مهاجم يوفنتوس الإيطالي الحالي لتنفيذ عقوبة السجن فعليا، كونها تعتبر جنايته الأولى في إسبانيا.

وسبق لرونالدو دفع غرامة 13.4 مليون يورو للحكومة الإسبانية، بعد تلاعبه بمدخلات متعلقة بحقوقه الدعائية، التي استحقت إسبانيا جزءا منها.

وطالبت وزارة المالية الإسبانية تثبيت عقوبة السجن المؤجل، التي ستجبر رونالدو على الدخول للسجن فعليا، في حال تكراره للمخالفات القانونية بالمستقبل.