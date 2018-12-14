ونجح فريقا يوفنتوس وروما في حجز مقعديهما بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، رغم تعرضهما لهزيمتين "مخجلتين"، أمام يانغ بويز السويسري وفيكتوريا بلزن التشيكي، بنفس النتيجة 1-2.

أما "الصدمة" الأكبر فكانت من صيب نابولي وإنتر ميلانو، اللذين ودعا البطولة بفارق الأهداف عن منافسيهما الإنجليزيين ليفربول وتوتنهام، على التوالي.

واكتفى إنتر ميلانو بتعادل مخيب مع ضيفه آيندهوفن الهولندي، فيما خسر نابولي أمام مستضيفه ليفربول بهدف وحيد.

وفي الدوري الأوروبي، ودع ميلان البطولة "بخيبة كبيرة"، بعد هزيمته بنتيجة 1-3 أمام أولمبياكوس، على الرغم من أنه احتاج للتعادل أو حتى الهزيمة بفارق هدف واحد للتأهل للدور المقبل.

أما لاتسيو، فاستطاع التأهل للدور المقبل، رغم هزيمته على ملعبه بنتيجة 1-2 أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويعد يوفنتوس الفريق الإيطالي الوحيد الذي استطاع تصدر مجموعته في أوروبا، بينما توزعت الفرق الست الأخرى ما بين ثان وثالث.

وستقام قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ودور الـ32 للدوري الأوروبي ظهر الاثنين المقبل.