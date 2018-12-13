ويأتي الإعلان المصري بعد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون، وفق ما ذكرت "رويترز".

وجرد الاتحاد القاري الكاميرون من حق استضافة البطولة، بسبب التأخير في الاستعدادات ولدواع أمنية.

وأكد الاتحاد القرار الذي اتخذ بالإجماع بعد اجتماع للجنة التنفيذية في أكرا أواخر الشهر الماضي.

ولم يتقدم الاتحاد المصري الشهر الماضي بطلب التنظيم بعدما تردد أن المغرب سيقدم طلبا للتنظيم.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، قوله: "تقدمنا بطلب للكاف عن طريق هاني أبو ريدة (رئيس الاتحاد) لتنظيم البطولة بعد التأكد من عدم تقدم المغرب".

وأضاف: "التعهد الحكومي بالتنظيم سيتم الجمعة من جانب وزير الشباب والرياضة حتى يعتمده الكاف بشكل نهائي".

وأشار مجاهد إلى أن اليوم تم التقدم بطلب مبدئي نظرا لأن آخر موعد للتقدم بطلبات التنظيم صباح الجمعة.

وكانت آخر مرة استضافت فيها مصر البطولة عام 2006، وتوجت بلقبها بعد الفوز على ساحل العاج بركلات الترجيح في النهائي.