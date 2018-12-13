وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، في نسختها العربية، إن اللاعب الدولي الويلزي غاريث بيل أثار مخاوف بشأن احتمال عدم مشاركته في مونديال الأندية.

ويأتي ذلك بعد الإصابة التي تعرض لها بيل على مستوى الكاحل الأيسر، مساء الأربعاء، أمام سسكا موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الملكي مني بهزيمة تاريخية في آخر جولة من دور المجموعات لأبطال أوروبا، بعدما خسر على أرضه بثلاثية نظيفة.

وبالرغم من هذه الإصابة، إلا أن المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري لم يقم باستبداله وجعله يستمر في اللعب.

ولم يخرج الطاقم الطبي للنادي، حتى الآن، بأي تصريح بشأن مدى خطورة إصابة اللاعب الويلزي.

ولعب بيل هذا الموسم مع ريال مدريد 20 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 5 أخرى.

وسيواجه ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي المونديال، الفائز من فريقي كاشيما إنتلرز الياباني وديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي.

ويأمل رفاق مارسيلو في التتويج بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي.