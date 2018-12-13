غير أن من بين اللحظات المثيرة، تلك اللقطة أثناء مباراة فريق ليفربول مع ضيفه نابولي الإيطالي في آخر مباريات دوري المجموعات في بطولة الشامبيونزليغ، الثلاثاء.

وجاءت اللقطة فور تسجيل هدف المباراة الوحيد، الذي أحرزه النجم محمد صلاح، وعندها توجهت الكاميرا إلى مشجع ليفربول شبه الضرير مايك كيرني، الذي كان برفقة ابن عمه في المدرجات.

وبينما عمت الفرحة أوساط مشجعي ليفربول من حوله، بدأ ابن عمه يشرح له كيفية تسجيل محمد صلاح للهدف.

وبدا مايك وكأنه يبتسم، لكنه لم يكن يدري أن الكاميرا مسلطة عليه، بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وبعد أن عرف بالتعليقات على المباراة لاحقا، قال مايك "كان من الرائع رؤية التعليقات حول هذه اللقطة.. لقد كان ابن عمي يشرح لي كيف أحرز صلاح الهدف".

وأوضح أنه يستطيع الرؤية بصورة محدودة، وأنه لم يكن يدري أن الكاميرا مسلطة عليه في تلك اللحظة.. وشكر كل المعلقين.

وكانت اللقطة قد ظهرت على موقع تويتر مساء الأربعاء وقال صاحب الفيديو "هذا المشجع الضرير يحتفي بهدف محمد صلاح بعد أن شرح له صديقه الهدف الرائع".

وأضاف "كانت اللعبة جميلة حقا".

يشار إلى أن ليفربول، وصيف دوري الأبطال في الموسم الماضي، قد تغلب على نابولي العنيد بهدف صلاح ليتأهل إلى دور الـ16 من المجموعة الثالثة، رفقة باريس سان جرمان.