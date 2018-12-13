القرعة المنتظرة، التي ستجرى الاثنين المقبل، من المؤكد أن تسفر عن مواجهات نارية، بالنظر إلى تأهل قوى كبرى إلى الدور ثمن النهائي، حيث ستقام مباريات الذهاب أيام 12 و13 و19 و20 فبراير المقبل، بينما تقام مباريات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس.

وكما تنص قوانين البطولة ستواجه الأندية التي أنهت مرحلة المجموعات في صدارة مجموعاتها، الفرق التي احتلت المركز الثاني، ووفق قاعدتين معروفتين، هما أن لا يتواجه فريقان من الدولة ذاتها، ولا يتواجه فريقان لعبا بنفس المجموعة في الدور المنتهي.

وفيما يلي الفرق المتأهلة بعد تصدر مجموعتها..

بوروسيا دورتموند الألماني، برشلونة الإسباني، باريس سان جرمان الفرنسي، بورتو البرتغالي، بايرن ميونيخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي.

الفرق المتأهلة كثواني المجموعات..

أتلتيكو مدريد الإسباني، توتنهام وليفربول الإنجليزيان، شالكه الألماني، أياكس الهولندي، ليون الفرنسي، روما الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لموقع صحيفة "آس" الإسبانية فإن مواجهات دور الـ16 قد تشهد معارك حقيقية أبرزها كما يلي:

برشلونة.. قد يواجه العملاق الكتالوني الباحث عن لقبه الأول منذ عام 2015 شالكه أو أياكس أو ليون أو روما أو مانشستر يونايتد، لكن المواجهة المحتملة الأكثر خطورة تتمثل في مواجهة ليفربول، وصيف الموسم الماضي في صدام سيكون عصيبا للفريقين، وسيعني إقصاء مبكرا لأحد المرشحين الكبار.

ريال مدريد.. حامل لقب الأعوام الثلاثة السابقة قد يواجه عددا من الاحتمالات الصعبة في الدور الثاني أبرزها أندية توتنهام أو ليفربول، أو مانشستر يونايتد الإنجليزية، أو شالكه أو أياكس أو ليون.

يوفنتوس.. عملاق إيطاليا الباحث عن لقبه الأول منذ 22 عاما، وتحديدا منذ عام 1996 يواجه أيضا خطر الصدام مع ليفربول وكذلك أتلتيكو مدريد وتوتنهام، وسيكون القدر رحيما به، بحال مواجهة أيا من شالكه أو أياكس أو ليون.

بايرن ميونيخ.. بعد استبعاد أياكس (رفيق المجموعة الخامسة) وشالكه الألماني، سيواجه عملاق بافاريا واحدا من 6 أندية هي أتلتيكو مدريد، أو توتنهام هوتسبير، أو ليفربول، أو أياكس، أو روما، أومانشستر يونايتد.

ليفربول.. من المؤكد أن ينجو أبناء يورغن كلوب من مواجهة سان جرمان نظرا لوجود الفريقين معا في المجموعة الثالثة النارية، كما لن يواجهوا مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن لاعبي "الريدز" تنتظرهم على الأرجح مواجهة نارية أمام برشلونة أو ريال مدريد (في تكرار ثأري لنهائي الموسم الماضي) أو بايرن ميونيخ أو يوفنتوس.

وستكون القرعة رحيمة بمحمد صلاح ورفاقه إذا وضعتهم في مواجهة بورتو، أو حتى بوروسيا دورتموند، علما بأن الفريق الألماني يقدم أداء رائعا في البوندسليغا ويتصدر البطولة بفارق معتبر من النقاط عن بايرن ميونيخ.

مانشستر سيتي.. بعد استبعاد 3 أندية إنجليزية وليون، رفيق المجموعة السادسة، فإن مواجهات مان سيتي في دور الـ16 تبدو مقبولة نظريا وتقتصر على أندية أتلتيكو مدريد وشالكه وأياكس وروما.

مانشستر يونايتد.. سيكون أمام الفريق الإنجليزي العريق 6 منافسين محتملين هم بوروسيا دورتموند وبرشلونة وسان جرمان وبورتو وبايرن ميونيخ وريال مدريد، مما يعني أن احتمالات "الخطر" قائمة بقوة أمام جوزيه مورينيو الذي لا يزال يعاني في قيادة "الشياطين الحمر" هذا الموسم.

توتنهام.. بعد تأهل صعب عن المجموعة الثانية ستكون احتمالات توتنهام كما يلي: بايرن ميونيخ، ريال مدريد، يوفنتوس، بوروسيا دورتموند، سان جرمان، بورتو.

روما.. احتمالات لا تقل صعوبة لممثل إيطاليا الدائم تتلخص في بوروسيا دورتموند، برشلونة، سان جرمان، بورتو، بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي.