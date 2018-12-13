وكان بطل إنجلترا المتأهل بالفعل، الذي تجرع أول هزيمة له في 22 في الدوري الممتاز أمام مضيفه تشلسي، السبت، يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان إنهاء دور المجموعات في الصدارة، لكن مرماه مني سريعا بهدف من ركلة جزاء نفذها أندريه كراماريتش.

لكن الألماني سانيه قاد سيتي للعودة في النتيجة بهدفين الأول من ركلة حرة رائعة قبل الاستراحة والثاني بتسديدة بالقدم اليسرى بعد مرور ساعة.

وبهذا الانتصار، تصدر الفريق الإنجليزي الترتيب برصيد 13 نقطة متفوقا على أولمبيك ليون الثاني، الذي تأهل برصيد 8 نقاط بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه شاختار دونيتسك.

وحجز الفريق الأوكراني مكانا في الدوري الأوروبي بعد حصوله على المركز الثالث، بينما حل هوفنهايم رابعا برصيد 4 نقاط.