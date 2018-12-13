وقال صبحي في تصريحات لقناة "أون سبورت" المصرية إنه تواصل مع رئيس الاتحاد المحلي هاني أبو ريدة "بشأن تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية، ونتشرف بإقامة البطولة في مصر".

وأضاف "تم التواصل مع رئيس اتحاد الكرة من أجل دراسة فكرة تنظيم أمم أفريقيا بعد قرار دولة المغرب الشقيقة بعدم التقدم، وكنا نحترم رغبة الأشقاء في ذلك".

وكان مسؤولون في الاتحاد المصري قد أكدوا في أعقاب سحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشهر الماضي تنظيم البطولة من الكاميرون، عدم نيتهم الترشح للاستضافة ودعم أي بلد عربي يقوم بذلك.

إلا أن المغرب أكد، الأربعاء، عبر وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، أنه لن يتقدم للاستضافة، على رغم أن التقارير الصحفية في الفترة الماضية كانت ترجح أنه يكون من أبرز المرشحين لتنظيم البطولة.

وقال الطالبي العلمي لـ"فرانس برس": "لم تكن للمغرب نية تقديم ترشيحه لاحتضان كأس أمم أفريقيا 2019، ولن يقدم ترشيحه".

وبعد ساعات من ذلك، أكد الوزير المصري صبحي "ننتظر رد رئيس الاتحاد الأفريقي، أحمد أحمد، بشأن تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد إعلان المغرب بشكل رسمي عدم تقدمه لاستضافة البطولة".

وتابع: "مصر لديها القدرة على تنظيم البطولة ونتشرف بهذا الأمر، فالشعب المصري دائما يكون جاهزا لتلك الأمور، فنمتلك منشآت رياضية على أعلى مستوى، وقمنا بالفعل بتنظيم عدد من البطولات".

وأضاف: "لو بعض الأمور تم تعديلها وحصلنا على بعض التسهيلات، نستطيع بكل سهولة تنظيم هذا الحدث دون مشاكل".

واستضافت مصر البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات 4 مرات آخرها عام 2006.

وكانت التقارير ترجح أن يكون المغرب، إضافة لجنوب أفريقيا، من أبرز المرشحين للاستضافة بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي للعبة في 30 نوفمبر سحب تنظيم البطولة من الكاميرون على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب والقلق من الوضع الأمني.

وفتح الاتحاد مجددا باب الترشح أمام الدول الراغبة بالاستضافة، على أن تنتهي هذه المهلة الجمعة في 14 ديسمبر الحالي.