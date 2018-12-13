ورغم الفوز التاريخي تذيل الفريق الروسي المجموعة وفشل في الانتقال للدوري الأوروبي بعد أن انتزع فيكتوريا بلزن المركز الثالث بالفوز 2-1 على روما.

وضع فيدر تشالوف تشسكا في المقدمة أمام بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية بتسديدة مباغتة في الدقيقة 37، ثم ضاعف جورجي شينيكوف التقدم للزوار قبل دقيقتين على انتهاء الشوط الأول بتسديدة مباشرة.

وأضاف لاعب منتخب أيسلندا، أرنور سيغوردسون، الهدف الثالث بتسديدة منخفضة في الدقيقة 73 وسط صيحات استهجان من الجماهير الغاضبة.

وكرر تشسكا فوزه على ريال مدريد في هذه المجموعة بعد تغلبه 1-صفر في موسكو في أكتوبر الماضي عندما كان المدرب يولن لوبتيغي يقود ريال.

وحقق تشسكا فوزين فقط في المسابقة هذا الموسم أمام بطل أوروبا 13 مرة، لكنه تذيل الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق المواجهات المباشرة مع بلزن.

وضمن ريال الصدارة ولديه 12 نقطة مقابل 9 نقاط لروما صاحب المركز الثاني.

وأجرى مدرب ريال سانتياغو سولاري 7 تغييرات على التشكيلة، التي هزمت ويسكا 1-صفر في الدوري الإسباني، الأحد، ومنح الجناح فنيسيوس جونيوروالمدافع خافي سانشيز أول مشاركة لهما بدوري الأبطال.

وكان بإمكان ماركو أسينسيو لاعب إسبانيا افتتاح التسجيل عندما سدد في القائم خلال الشوط الأول لكن ثقة تشسكا تزايدت خاصة بعد تسجيل الهدف الأول.

وأملا في الاستفاقة في الشوط الثاني دفع سولاري بغاريث بيل، لكن اللاعب الويلزي تأثر بالخوف من التعرض لإصابة بالكاحل بعد خضوعه للعلاج في الملعب، لكنه أكمل اللقاء.

كما نزل توني كروس وداني كاربخال لكن بدلا من هز الشباك استقبل الريال هدفين ليصبح تشسكا أول فريق في التاريخ يهزم ريال مدريد ذهابا وإيابا في دور المجموعات بدوري الأبطال.