وأشارت صحيفة "دياري داندورا" الى أن قلب الدفاع الملقب بـ"الرئيس" من قبل بعض مشجعي برشلونة، سيستحوذ من خلال شركته "كوزموس هولدينغ" على حصة وافرة في النادي، مستفيدا من تغييرات في القوانين، ليضيف مشروعا جديدا بعد مساهمة شركته في تغيير معالم كأس ديفيز للتنس.

ونفى قلب دفاع مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق الشهر الماضي تقارير عن شرائه نادي رويس الكتالوني، علما بأنه قال لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهر الماضي أيضا "نعمل على مشروعين، الأول شراء أحد الأندية، أنا آسف، لا يمكنني قول المزيد".

وتابع اللاعب، البالغ 31 عاما، المتوج بكأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2012 مع بلاده، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات "الثاني إنشاء مسابقة كرة قدم جديدة أو استخدام مسابقة حالية، لا، آسف، لا يمكنني قول المزيد. مشروعان جميلان".

ويشارك فريق أف سي أندورا الذي تأسس عام 1942، في الدرجة الخامسة في إسبانيا، لكنه شارك في بطولة الثالثة بين 1980 و1998 وبلغ الدور الرابع في الكأس في 1991، وأحرز كأس كتالونيا في 1994.