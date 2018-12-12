صلاح، الذي لم يتحدث كثيرا، جاء رده سريعا وحاسما في الملعب، إذ عاد للتألق ومعه الأهداف، وآخرها رباعية في مباراتين، بواقع ثلاثية أمام بورنموث وضعت ليفربول منفردا على قمة الدوري الإنجليزي "بريميرليغ"، ثم هدف يساوي وزنه ذهبا أمام نابولي، الثلاثاء، قاد ليفربول إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

لكن "عودة صلاح" صاحبها ظاهرة مستمرة،وغريبة، أثارت تساؤلات عدة تتعلق بردود أفعال "مو" عقب تسجيل الأهداف، وتتعلق بعدم احتفاله بالأهداف التي يحرزها، بل وظهوره في كثير من الأحيان بمظهر يبدو "كئيبا" وبلا أسباب محددة.

وقد بلغت التساؤلات حد توجيهها إلى مدربه يورغن كلوب في مؤتمر صحفي، عن سبب "عدم احتفال" صلاح بإحراز الأهداف، ليضطر الأخير إلى التهرب من الإجابة بطريقة استخدمها سابقا.

وقال كلوب: " بصراحة لم أشاهدها (طريقة الاحتفال)، لست متأكدا إن كان لم يحتفل، لا أستطيع أن أقول أي شيء عن ذلك، لأنني لم أشاهد طريقة احتفاله".

لكن تهرب كلوب من الإجابة تزامن لاحقا مع سيل تفسيرات من مشجعي ليفربول، أكثرها يتركز على سبب واحد، يبدو منطقيا وإنسانيا في آن.

فصلاح المتألق في الموسم الماضي، يبدو غير راض عن تعليقات صحفية وجماهيرية طالته في الفترة الأخيرة بشأن تراجع مستواه لفترة قصيرة.

وحسب موقع "الصن" فإن عشاق ليفربول يعرفون السر وقد أعلنوا عنه بوضوح.

ونقل الموقع تغريدات تصب في اتجاه واحد إذ قال أحدهم "احتفال صلاح الصامت أمام بورنموث ونابولي رسالة تقول :"هل ظننتم حقا أنني كنت ظاهرة الموسم الواحد"؟

وأوضح آخر: "أعتقد أن هذه هي طريقة صلاح في الاحتفال هذا الموسم.. لا ابتسامة، ولكن نظرة ذات مغزى للجماهير تقول: ماذا توقعتم.. موسم واحد فقط (من التألق)"؟

وقال ثالث: "يإلهي.. احتفال صلاح بدرجة حرارة -50 (يقصد باردا)".

وعلق آخر: "الأمر يتعلق بتوجيهات من كلوب إلى صلاح: لقد قال له آن أوان الغضب بعد الخروج من الموسم الماضي من دون بطولات".

ولم يقتصر الأمر على تعليقات الجماهير، وإنما تصدى للأمر أيضا نجم ليفربول السابق، لويس غارسيا.

وقال غارسيا في تصريحات لـ"BT Sport": " أعتقد أنه شعوره اختلف هذا الموسم.. ففي الموسم الماضي كان كل شيء يبدو سهلا، أما هذا الموسم فقد عانى خلال عدد من المباريات، لقد أتيحت له فرصا عدة لم يسجل منها، على الأرجح فأنه يحاول التأكيد على قدراته من جديد، وقد نجح في ذلك مجددا اليوم".