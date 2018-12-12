وستشهد حلبة السباق الممتدة على مسافة 2.495 كلم ضمن مدينة الدرعيّة التاريخيّة، مشاركة 22 سائقا للتنافس على الظفر باللقب نهاية هذا الأسبوع.

ومع وجود 21 لفة ومنعطفا، سيطوف السائقون حول جدران المدينة التاريخية قبل العودة إلى خط البداية/النهاية في قلب المنطقة.

وتعتبر بطولة "أي بي بي فورميلا إي" أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

ويخرج هذا السباق عن المعتاد، عبر استخدام السيارات الكهربائية التي تساعد في تحسين المناخ وتعتبر حلا لتلوث الهواء في وسط المدن، كما تعد منتجا مختلفا في سوق المحركات الكهربائية.

وتقام سباقات "الفورميلا إي" في شوارع أكثر المدن شهرة مثل نيويورك وهونغ كونغ وباريس.