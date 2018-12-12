وتشهد البطولة مشاركة 7 فرق، هي: العين ممثل الإمارات، وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وريفر بليت الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية، وكاشيما إنتلرز بطل آسيا، وويلينغتون النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، وغوادالاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف، إضافة إلى الترجي التونسي، بطل أفريقيا.

وسيقص فريق العين الإماراتي، عشية اليوم، شريط البطولة بمواجهة ويلينغتون النيوزلندي على استاد هزاع بن زايد.

وقال اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لمونديال الأندية، إن دولة الإمارات وشعبها الأصيل يرحب بوفود وفرق وضيوف وزوار "الإمارات 2018".

ودعت اللجنة الجميع لمساندة العين في المحفل العالمي ودعم طموحاته لتخطي الأدوار الأولى من البطولة وتمثيل كرة الإمارات بصورة مشرفة.

ويبدو أن "طريق العرب" سيكون متقاطعا، حيث ينتظر الترجي التونسي الفائز من مباراة الافتتاح، مع توقعات بـ"كلاسيكو عربي" بين الترجي والعين بربع نهائي البطولة.

وسينتظر ريفر بليت الفائز من بين الترجي أو العين أو ويلنغتون، في نصف نهائي البطولة الذي سيقام بمدينة العين.



وعلى الطرف الآخر، سيواجه كاشيما فريق غوادالاخارا، وسيقابل الفائز منهما بطل أوروبا "الملكي" في نصف النهائي بالعاصمة أبوظبي.

وتقام المباراة النهائية يوم 22 من الشهر الجاري، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.