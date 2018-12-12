ولم يعلن النادي التفاصيل المالية للعقد الذي سيمتد لأربعة مواسم، لكن كرو قال إنها الصفقة الأكبر في تاريخه، ولحارس في الدوري الأميركي للمحترفين، الذي انطلق قبل 23 عاما.

وقال شتيفن "هذه لحظة استثنائية.. أتطلع لإنهاء فترتي مع النادي بأفضل طريقة. أنا عازم على مواصلة العمل للتطور ولكي أكون أفضل زميل".

وأضاف بات أونستاد، مدرب كرو المؤقت "هذه صفقة تاريخية للنادي ولحظة استثنائية لزاك. نشعر بالفخر للإعلان أن هذا نتاج فترة امتدت لعامين ونصف من التطور والنجاح لزاك".

وبدأ الحارس البالغ عمره 23 عاما مشواره مع فرايبورغ، وشارك في 14 مباراة مع الفريق الألماني قبل الانتقال إلى كرو في 2016.

ولعب 63 مباراة منذ مشاركته الأولى في 2017.

وبعد الأداء الرائع الذي قدمه انضم شتيفن إلى المنتخب الأميركي وكانت مشاركته الأولى ضد البوسنة في يناير، ثم خاض 5 مباريات أخرى مع بلاده.