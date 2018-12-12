وسجل الأوروغوياني إدينسون كافاني (10) والبرازيليان نيمار (40) وماركينيوس (74) والفرنسي كيليان مبابي (90) أهداف سان جرمان، وماركو غوبلييتش (56) هدف "رد ستار".

وخاض باريس سان جرمان المباراة بالتشكيلة ذاتها، التي تغلبت على ليفربول 2-1 في الجولة الماضية.

وحسم باريس سان جرمان صدارة المجموعة الثالثة في صالحه بفوزه المستحق على "رد ستار" على ملعب "ماراكانا" في بلغراد، الذي انتزع التعادل السلبي علىه من قبل أمام نابولي الإيطالي قبل أن يتغلب على ليفربول بهدفين نظيفين.

ولم تمض 10 دقائق حتى نجح فريق العاصمة الفرنسي في شن هجمة مرتدة ليتخلص نجمه كيليان مبابي من أحد مدافعي أصاحب الأرض ويمرر كرة عرضية ليتابعها الأوروغوياني إدينسون كافاني داخل الشباك من مسافة قريبة.

واستمر باريس سان جرمان في أفضليته من خلال استحواذه على الكرة بنسبة كبيرة قبل أن يشن هجمة مرتدة سريعة بدأها مبابي، الذي استلم الكرة في منتصف الملعب وعكسها باتجاه نيمار على الجهة اليسرى فراوغ مدافعا ثم خدع الحارس ميلان بوريان بحركة فنية رائعة فسقط الأخير أرضا قبل أن يسدد البرازيلي في الشباك (40).

وتحسن اداء "رد ستار" في الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق بتسديدة قوية من ماركو غوبلييتش خدعت الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون ودخلت شباكه (56).

لكن سان جرمان حسم النتيجة في صالحه عندما رفع الأرجنتيني آنخل دي ماريا الكرة من ركلة حرة مباشرة داخل المنطقة فسددها البرازيلي ماركينيوس قوية برأسه داخل الشباك (74).

ثم اختتم مبابي مهرجان الأهداف عندما تلقى كرة أمامية من نيمار فتابعها بين ساقي الحارس الصربي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.