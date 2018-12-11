وبعد أن قاد ريفر لثاني ألقابه في كأس ليبرتادوريس في أربعة مواسم يوم الأحد، قال غاياردو إنه سعيد في بوينس آيرس، وليس لديه أي خطط لترك النادي الأرجنتيني.



وأبلغ غاياردو، محطة إذاعية محلية بعد فوز ريفر 3-1 على غريمه التقليدي بوكا جونيورز في مدريد لينتصر 5-3 في النتيجة الإجمالية لنهائي أمريكا الجنوبية "هناك عقد حتى 2021".

وكان النهائي، الذي أقيم في مدريد بسبب العنف الذي تسببت فيه جماهير ريفر في بوينس أيرس، من اللحظات التي لا تنسى في تاريخ النادي، وقال غاياردو إن علاقته القوية بالنادي، الذي أمضى فيه سنوات عديدة كلاعب أيضا، من أسباب استمراره.

وأضاف "بالنسبة لي هذا لا يقدر بثمن. أستيقظ كل صباح وأستمتع بالذهاب لعملي".

وأشار "هذا الانتصار كان من أسعد لحظاتي بسبب كل ما يمثله وما يعنيه للجماهير. إنه شيء لا يمكن محوه".

ويتجه ريفر للإمارات من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية التي تنطلق الأربعاء.