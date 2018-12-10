ومن المتوقع أن يبتعد المدافع الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 21 عاما، عن صفوف فريقه لستة أسابيع بسبب كسر في الساق، إلا أنه قدم قبل ذلك أداء جيدا إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك في محور دفاع متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم غوميز إلى صفوف ليفربول في العام 2015 قادما من تشارلتون الإنجليزي مقابل 3,5 ملايين جنيه استرليني (4,5 ملايين دولار).

وغاب غوميز عن صفوف فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني (1-3) في الموسم الماضي بعدما تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة مع المنتخب الوطني في مارس 2018، إلا أنه عاد بعدها بقوة إلى صفوف الفريق، وأصبح الخيار المفضل للمدرب الألماني يورغن كلوب إلى جانب فإن دايك في دفاع الفريق الأحمر.

وقال غوميز في تصريحات للموقع الإلكتروني للنادي "توقيع عقد جديد يعني كل شيء بالنسبة إلي (...) أمضيت أعواما عدة في صفوف الفريق واستمتعت باللعب لصالح ليفربول واختبار ما يعنيه ذلك، لذا أنا سعيد بفرصة إطالة فترة تعاقدي هنا".