وقال أحمد أحمد لوكالة "فرانس برس"، إنه بعد انتهاء مهلة الترشح في 14 ديسمبر "سيتم إنجاز الأمور في 25 ديسمبر للخروج بلائحة مصغرة من المرشحين مع التقييم والتنقيط الواضح".

وأضاف: "اللجنة التنفيذية ستجتمع في 9 يناير في دكار (عاصمة السنغال)، حيث سنعلن القرار".

وكان الاتحاد قد أعلن في أواخر نوفمبر الماضي، سحب تنظيم البطولة من الكاميرون، على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب والقلق من الوضع الأمني.

ويأتي الاضطراب بشأن اسم الدولة المضيفة للبطولة القارية، قبل 7 أشهر فقط من الموعد المقرر لها، في يونيو ويوليو المقبلين.