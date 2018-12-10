واعتبر النجم البرتغالي أن قراره بالانتقال إلى يوفنتوس "صائب بنسبة 100 بالمئة"، وأن فريقه الحالي "يضم أفضل مجموعة لاعبين لعب معها في مسيرته".

وقال صاحب الـ33 عاما: "إن لم يسجل مثلا باولو ديبالا أو ماريو مانزوكيتش تراهم سعداء ويبتسمون، هذا الشيء جميل ويجعلني أشعر بالفرق. في مدريد هم متواضعون أيضا لكنهم أكثر تواضعا هنا. الفريق هنا يمثل عائلة واحدة بشكل أكبر".

وتابع: "أنا سعيد هنا. المدينة (تورينو) جميلة ومختلفة وأصغر من مدريد لكنني أحبها. المشجعون رائعون واللاعبون جيدون".

وقال رونالدو: "كانت لديّ خيارات أخرى لكنني اخترت يوفنتوس لأنه فريق متماسك. أدى بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا وحقق لقب الدوري 7 مواسم متتالية. أحب الأجواء في إيطاليا".

أما عن غريمه ميسي نجم برشلونة الإسباني، فقال "الدون": "لا أفتقد ميسي، ربما هو يفتقدني. ربما هو يحتاج لوجودي".

ودعا رونالدو ميسي للعب في الدوري الإيطالي، قائلا: "أود رؤيته يلعب في إيطاليا. عليه خوض نفس التحدي الذي خضته والانتقال إلى إيطاليا".

كما تطرق لاعب ريال مدريد الإسباني السابق عن التقارير التي أشارت إلى قرب زواجه بصديقته جورجينا رودريغيز.

ونفى رونالدو طرح فكرة الزواج، قائلا: "لن أتزوج في الوقت القريب".

وتابع: "أنا أذهب إلى الكنيسة كل أسبوع لأنني كاثوليكي، لكي أشكر ربي لما أعطاني".

كما قال "الدون" إنه "غير مهتم" بموضوع احتمالية مواجهة فريقه السابق ريال مدريد في دوري الأبطال، مشيرا إلى أن "كل ما أفكر فيه حاليا تحقيق الانتصارات مع يوفنتوس".