وحقق ريفر بلايت الأرجنتيني لقب كأس كوبا ليبرتادوريس، لينضم إلى 6 فرق متأهلة للبطولة، بتحقيقهم الألقاب القارية حول العالم.

وبالإضافة إلى ريفربلايت، يشارك في البطولة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وكاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا، والترجي التونسي بطل أفريقيا، وغوادالاخارا المكسيكي بطل أميركا الشمالية والوسطى، وويلنغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، والعين الإماراتي، بطل الدوري في الدولة المستضيفة.

ويبدو أن "طريق العرب" سيكون متقاطعا، حيث ينتظر الترجي التونسي الفائز من مباراة الافتتاح بين العين وويلنغتون يوم الأربعاء المقبل، مع توقعات في "كلاسيكو عربي" بين الترجي والعين بربع نهائي البطولة.



وسينتظر ريفر بلايت الفائز من بين الترجي أو العين أو ويلنغتون، في نصف نهائي البطولة الذي سيقام بمدينة العين.



وعلى الطرف الآخر، سيواجه كاشيما فريق غوادالاخارا في ربع النهائي، وسيقابل الفائز منهما بطل أوروبا "الملكي" في نصف النهائي في العاصمة أبوظبي.

وتشير توقعات المتابعين إلى قدرة كل من ريال مدريد وريفر بليت الأرجنتيني على الوصول إلى المباراة النهائية، مع تمنيات من العرب بتحقيق ممثليهم (العين والترجي) مفاجآت ومخالفة تلك التوقعات.

وستنطلق البطولة مساء الأربعاء، بلقاء العين وويلنغتون، على أن تقام المباراة النهائية يوم 22 من الشهر الجاري، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.