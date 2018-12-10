وحقق ريفر اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه 3-1 على غريمه الأرجنتيني بوكا بعد وقت إضافي.

وكان من المفترض أن تلعب مباراة الإياب قبل أسبوعين في استاد مونومنتال معقل ريفر لكنها تأجلت بسبب أحداث عنف.

وأبلغ دومينغيز الصحفيين "أهم شيء وجود فائز في النهاية دون وقوع مشاكل، ويجب أن أوجه الشكر إلى فلورنتينو بيريز لأنه أتاح فرصة رائعة للجميع وأنا ممتن له".

وأضاف "الفكرة صدرت مني ومن فريقي في البداية ثم سألنا فلورنتينو واستجاب لها وتحول الحلم إلى حقيقة واستمتع الجميع بهذا النهائي".

وأثار نقل المباراة من الأرجنتين إلى إسبانيا ردود فعل غاضبة في أميركا الجنوبية، لكن دومينغيز بدا سعيدا بالنتيجة النهائية.

وتابع: "كان هدفنا دائما اللعب في الأرجنتين، وحاولنا ذلك مرتين لكن في النهاية انتقلت الاحتفالية إلى مدريد".