وتواصلت إثارة الدوري الإيطالي عندما أدرك فيورنتينا التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع 3-3 مع مستضيفه ساسولو رغم تأخره 3-1.

ولم يحتفل زاباتا، الذي أمضى موسمين معارا في أودينيزي، بعد أن منح أتلانتا التقدم في الدقيقة الثانية وسجل من مسافة قريبة عقب ركلة ركنية حولها رفائيل تولوي نحو الشباك.

وتعادل كيفن لازانيا سريعا لاودينيزي الذي انتزع أربع نقاط في مباراتين منذ حلول نيكولا بديلا لجوليو فلازكيز.

واستعاد اتلانتا التقدم عندما أنهى زاباتا الكرة في الشباك عقب مجهود فردي من موسى بارو في الدقيقة 62 وأكمل اللاعب الكولومبي أول ثلاثية له على الإطلاق في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد أن سجل من هجمة مرتدة قبل 10 دقائق على النهاية.

وبات أتلانتا واحد من خمسة فرق جمعت 21 نقطة من 15 مباراة بينما حصد أودينيزي الذي يحتل المركز السابع عشر 13 نقطة متقدما بفارق مركز واحد ونقطتين عن بولونيا الذي يقع في منطقة الهبوط.

ومنح هدف قبل النهاية سجله أنتونيو لاجومينا فريق إمبولي الفوز 2-1 على بولونيا في مباراة بين فريقين يصارعان لتجنب الهبوط رافعا رصيده إلى 10 نقاط من بين 12 أتيحت منذ تولي جيوسيبي لاتشيني مسؤولية تدريب الفريق.