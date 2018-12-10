بوكا جونيورز تقدم بهدف قبل نهاية الشوط الأول، وحافظ على التفوق حتى منتصف الشوط الثاني عندما تمكن ريفر بليت من إدارك التعادل.

واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتم تمديد اللقاء لشوطين إضافيين، انتهى الأول منهما بالتعادل.

وفي الشوط الأخير تمكن ريفر بليت من إحراز هدفين ليخرج منتصرا بثلاثة أهداف لهدف، ليحسم اللقب القاري الرابع في تاريخه وحرم جاره وغريمه بوكا جونيورز من معادلة الرقم القياسي للفوز باللقب والمسجل باسم اندبيندينتي الأجنتيني وله سبعة ألقاب.

وانتصر ريفر 5-3 في النتيجة الإجمالية.

وبفوزه بالسوبر كلاسيكو عاد ريفر بليت إلى منصة التتويج في بطولة كوبا ليبرتادوريس بعد غياب عامين، وأضاف لقبا رابعا بعد أن سبق له الفوز بالكأس أعوام 86 و96 و2015.

ويتأهل الريفر للعب في كأس العالم للأندية بالإمارات حيث يبدأ الفريق مشواره في البطولة من نصف النهائي في 18 ديسمبر حيث سيواجه الفائز من لقاء الترجي التونسي والعين الإماراتي أو ويلنغتون النيوزيلندي.