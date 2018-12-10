وسجل هدفي الأهلي مروان محسن (29 و31)، بعدما تعرض لموجة انتقادات جراء تراجع مستواه وغياب التوفيق عنه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، متخلفا عن غريمه التقليدي الزمالك بفارق 15 نقطة، لكنه خاض 4 مباريات أقل.

وأسفرت سيطرة الأهلي عن هدف أول، عندما حول محسن حول عرضية محمد شريف في مرمى طلائع الجيش الخالي من حارسه.

ولم يكن طلائع الجيش قد استيقظ من الصدمة الأولى، حتى عاجله محسن بالهدف الثاني بعدها بدقيقتين، مستغلا تسديدة شريف المرتدة من حارس الطلائع محمد بسام ليتابعها داخل الشباك.

واستمرت أفضلية الأهلي مع بداية الشوط الثاني، وأهدر شريف فرصة إضافة الهدف الثالث عندما سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن (50).

أما أخطر فرصة لطلائع الجيش فكانت تسديدة محمد عموري (50)، وأخرى رأسية لمصطفى محمد (60).

وأهدر محسن فرصة تسجيل الهاتريك، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي عندما سدد الكرة ضعيفة تصدى لها حارس طلائع الجيس بسام (85).