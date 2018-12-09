ومنح مهاجم منتخب ويلز، الذي فشل في هز الشباك في الدوري منذ أول سبتمبر الماضي، فريقه بداية مثالية بتسديدة مباشرة في المرمى، بعد تمريرة ألفارو أودريوزولا العرضية في الدقيقة الثامنة.

ولم يستسلم ويسكا، صاحب المركز الأخير بسبع نقاط ودون فوز من أول مباراة في الموسم، أمام بطل أوروبا، وتدخل تيبو كورتوا لإنقاذ فرصة إدراك التعادل من إيزيكيل أفيلا.

وأبعد حارس ويسكا فرصة أخرى من بيل، وحاصر صاحب الأرض منطقة جزاء ريال في الدقائق الأخير لكنه فشل في هز الشباك، رغم أن كورتوا أبعد ركلة حرة بصعوبة فوق العارضة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وأنقذ زميله داني كارباخال فرصة أخرى.

وقفز ريال بفوزه الثامن في 9 مباريات بجميع المسابقات تحت قيادة المدرب سانتياغو سولاري، إلى المركز الرابع فوق ألافيس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، متأخرا بخمس نقاط عن برشلونة المتصدر.