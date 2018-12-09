وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن برشلونة مستعد لدفع مبلغ 220 مليون يورو، للحصول على خدمات مهاجم توتنهام هوتسبر قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين.

وتأتي رغبة برشلونة في التعاقد مع مهاجم شاب، رغبا من إدارة الفريق بتعويض سواريز، الذي لن يستطيع اللعب بنفس المستوى في السنوات المقبلة مع تقدم سنه.

ووفقا لمصادر الصحيفة في خبرها "الحصري"، فإن النادي اللندني لم يقاوم فرصة بيع نجمه المتألق صاحب الـ25 عاما، لتسديد تكاليف بناء ملعبه الجديد، الذي من المقرر افتتاحه مطلع العام المقبل.

وتألق كين في الاعوام الأخيرة مع توتنهام، وحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي في مناسبتين، قبل أن يحقق لقب هداف المونديال الصيف الماضي مع المنتخب الإنجليزي.

وفي وقت سابق، قال الأوروغواياني سواريز إن على برشلونة البحث عن مهاجم جديد يحل محله، بعد أن تخطى الثلاثين.

وقالت تقارير إعلامية إن سواريز، الذي سيكمل عامه الثاني والثلاثين بعد 6 أسابيع، ربما يقصد أن موعد اعتزاله لعب كرة القدم "اقترب".

وانتقل سواريز إلى "كامب نو" في صيف عام 2014، بعد مسيرة تألق في أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الإنجليزي، ليشكل مع زميليه ليونيل ميسي ونيمار مثلث رعب هو الأفضل في تاريخ النادي.