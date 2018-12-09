وفي حديثه مع صحيفة "ذا صن"، أكد مدافع مانشستر يونايتد السابق أن المنتخب الإنجليزي عاش "لحظات عصيبة" و"واجه الموت"، خلال رحلة العودة من مونديال ألمانيا عام 2006.

وقال أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة الإنجليزية: "كنت جالسا قرب واين روني وستيفن جيرارد وزوجتيهما والجميع كان يصرخ. كانت هناك اضطرابات جوية من نوع آخر".

وأضاف: "اعتقدت أنها النهاية، خاصة عندما رأيت المضيفات مذعورات".

وكانت الطائرة تقل جيلا ذهبيا للمنتخب الإنجليزي، ضم وقتها نجوما مثل روني وجيرارد وفرانك لامبارد ودافيد بيكهام.

وجاءت الرحلة "المرعبة" بعد من خروج إنجلترا من مونديال 2006 في ألمانيا، عندما أقصاها المنتخب البرتغالي من ربع النهائي بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية.