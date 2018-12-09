ونقل موقع ليفربول الرسمي على الإنترنت تصريحات لروبيرتسون عقب فوز "الريدز" على بورنموث: "أربعة أهداف، وشباك نظيفة، هذه هي الطريقة المثالية للبدء"، مضيفا: " أمامنا مباراة كبيرة في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي، ثم مباراة صغيرة أمام مانشستر يونايتد بالدوري".

ويتصدر حاليا فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الذي خسر مساء أمس أمام تشيلسي بثنائية نظيفة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 26 نقطة، بعد انتصاره على فولهام بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتقام مباراة الشياطين الحمر مع ليفربول في معقل الأخير يوم الأحد المقبل.

بالمقابل، قال مدرب الشياطين الحمر جوزيه مورينيو، إن فريقه لن يستطيع منافسة ليفربول إذ لم يتوقف عن إنفاق الكثير من الأموال.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "كم يحتاج مانشستر يونايتد من الوقت ليعود منافساً على بطولة الدوري؟ لا أعرف، هذا يعتمد على تطورنا وكذلك تطور الآخرين".



