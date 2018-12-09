ونشر فيديو عبر الإنترنت لمشجع يصيح أمام سترلينغ عندما توجه لإحضار الكرة خلف المرمى.

وأظهرت اللقطات، التي تتحفظ سكاي نيوز عربية على نشرها، توجيه عبارات نابية للاعب "السيتيزينز" وإشارات إلى لون بشرته.

ولم يتعرض أي مشجع للاعتقال حتى الآن، لكن الشرطة قالت إنها تراجع لقطات للتأكد من أن الألفاظ تحمل إهانة عنصرية.

وأوضح تشلسي الذي فاز 2-صفر: "علمنا بأمر فيديو انتشر عبر الانترنت يزعم وجود إهانة عنصرية موجهة نحو لاعب في استاد ستامفورد بريدج يوم السبت".

وأضاف: "سنراجع اللقطات للتأكد من وقوع اعتداء لفظي بالفعل".