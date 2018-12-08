وكانت مباراة الإياب مقررة في 24 نوفمبر على ملعب "مونيومنتال" التابع لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب.

وقرر الاتحاد القاري (كونميبول) بداية إرجاء المباراة لموعد لاحق في الأمسية نفسها، قبل أن يرحّلها لليوم التالي، ويرجئها مجددا قبل ساعات من الموعد.

وأكد الاتحاد لاحقا نقل المباراة لخارج الأرجنتين وحدد لها موعدا في التاسع من ديسمبر على ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بفريق ريال مدريد الإسباني.

ووصل الفريقان هذا الأسبوع إلى مدريد لخوض المباراة المقررة عند الساعة 19,30 ت غ، الأحد، إلا أن بوكا لا يزال على مطلبه بوجوب تتويجه باللقب من دون أن يلعب، استنادا لمواد في قوانين الاتحاد القاري.

وقبيل موعد اللقاء المرتقب، قال نائب رئيس النادي رويكو فيراري "بوكا سيرفع القضية إلى كاس (..) هذا ما يعمل عليه القسم القانوني".

وأضاف لشبكة "فوكس سبورتس" من مدريد "هذا ما قلنا أننا سنقوم به في حال لم يكن قرار (محكمة الاستئناف التابعة لكونميبول) في صالحنا".

وكشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن بوكا رفع بالفعل القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي، إلا أن الأخيرة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، لم تؤكد هذه الخطوة بعد.

وكان الاتحاد القاري عاقب ريفر بإقامة مباراتين على ملعبه من دون جمهور، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 400 ألف دولار، على خلفية اعتداء مشجعيه على حافلة فريق بوكا والتسبب بإصابة عدد من لاعبيه، وهو ما اعتبره بوكا جونيورز دون المطلوب.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب بوكا انتهت بالتعادل 2-2، علما أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الغريمان التاريخيان في نهائي المسابقة القارية، التي توازي بأهميتها القارية مسابقة دوري أبطال أوروبا.