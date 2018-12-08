وسجل العائد من الإصابة ستيفن كوري 20 نقطة، وأضاف كلاي طومسون العدد ذاته بفضل أربع رميات ثلاثية لكل لاعب ليحقق وريورز الانتصار.

واكتفى كيفن دورانت بإحراز 11 نقطة، لكن وريورز حقق فوزه الثالث على التوالي.

وأحرز يانيس أنتيتوكومبو 22 نقطة وتصدر قائمة مسجلي النقاط في اللقاء، كما استحوذ على 15 كرة مرتدة، لكن باكس لم ينجح في تكرار تفوقه على غولدن ستيت.

وفاز باكس 134-111 في ضيافة وريورز حامل اللقب الشهر الماضي.

وفي لقاء آخر، سجل المخضرم ليبرون جيمس 35 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة، كما استحوذ على ثماني كرات مرتدة، لكن لوس أنجلوس ليكرز خسر 133-120 أمام سان أنطونيو سبيرز.

واستفاد سبيرز من تألق ديمار ديروزان، الذي أحرز 36 نقطة ومرر تسع مرات حاسمة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، ليحقق الانتصار على فريق العملاق جيمس.