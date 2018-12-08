الجدل المستمر دخل على خطه مؤخرا نجمان من العيار الثقيل، أولهما أسطورة اعتزل قبل عقود، وثانيهما نجم حالي يشار له بالبنان بعد حصوله على لقب أغلى لاعب في التاريخ.. وكلاهما، للمفارقة، برازيليان.

بيليه، الجوهرة السمراء خرج قبل ساعات بتصريحات مثيرة للجدل تمس ميسي وحده، قال فيها إن البرغوث الأرجنتيني لا يتقن كافة مهارات كرة القدم، فهو متواضع في التسديد بالرأس أو القدم اليمنى.

تعليقات أثارت جدلا وتساؤلات بشأن توقيتها وغرضها، وإلى ماذا يهدف بيليه منها؟ علما بأن ميسي تجاهلها تماما.

لكن تصريحات بيليه تبدو هادئة بالمقارنة بما صدر قبل ساعات عن مواطنه نيمار نجم باريس سان جرمان.

وخاض نيمار في المقارنة بين ميسي ورونالدو بشكل محدد، ليختار الأفضل من بينهما من وجهة نظره، دون مجاملة أو محاولات للإفلات.

وحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن موقع "فوكس" فقد سئل نجم برشلونة السابق عن رأيه في أفضل لاعب في العالم: رونالدو أم ميسي؟ ليجيب نيمار بأن الأرجنتيني هو أفضل لاعب في العالم لبراعته، وعدم توقع ما سيفعله على أرض الملعب.

وفسر نيمار رأيه قائلا "رونالدو تحول من اللعب كجناح إلى مركز المهاجم، وبات هدافا. وبدلا من أن يمر من لاعبي الفريق المنافس طيلة الوقت، فإنه يلمس الكرة مرة أو مرتين، ويصل إلى داخل منطقة الجزاء، ويهز الشباك".

وفي المقابل، قيم نيمار نجم منتخب "التانغو" بقوله: "ميسي يفعل كل شيء- تراه يحرز أهدافا من عمق الملعب أحيانا، وأينما يتحرك في الملعب، فهو يسجل".

وأتم فكرته: "ولذلك ربما يكون هو (ميسي) الأفضل".