وحافظ بورتلاند تريل بليزرز على سجله الخالي من الهزيمة في آخر ثماني مباريات ضد فينكس صنز وفاز عليه 108-86.

وأحرز كايري إيرفينغ 22 نقطة، وأضاف بدلاء سيلتيكس 56 نقطة، ليحافظ الفريق على المركز السادس في الشرق برصيد 14 انتصارا في 24 مباراة.

ولم يتأخر سيلتيكس، الذي حقق فوزه السابع في عشر مباريات على أرضه هذا الموسم، في المباراة مطلقا.

وبدا أن نيكس سينتفض في نهاية الربع الثاني عندما قلص الفارق إلى خمس نقاط، لكن سيلتيكس، وصيف بطل القسم الشرقي الموسم الماضي، سجل عشر نقاط مقابل اثنتين لمنافسه لينهي الشوط الأول متقدما 69-58.

وتكرر الأمر في الربع الثالث، لكن سيلتيكس، الذي دخل الموسم وهو أبرز المرشحين للتأهل للنهائي عن القسم الشرقي، بدا عازما على تحقيق الانتصار وتحسين سجله.

وهذا هو الفوز الثاني لسيلتيكس على نيكس في ثلاث مباريات هذا الموسم.

هيمنة بورتلاند

ووضع تريل بليزرز حدا لهزيمته في ثلاث مباريات متتالية مستغلا مواجهة صنز، صاحب أسوأ سجل بين جميع فرق البطولة هذا الموسم.

وبعد بدايته القوية خسر تريل بليزرز في سبع من آخر عشر مباريات قبل مواجهة صنز.

وحافظ تريل بليزرز على سجله الخالي من الهزيمة أمام صنز في آخر عامين.

ولم يخسر تريل بليزرز أمام منافسه في 8 مواجهات، منذ الثاني من نوفمبر 2016.

وهذه هي الخسارة السابعة على التوالي لصنز، الذي انتصر أربع مرات فقط في 25 مباراة هذا الموسم.