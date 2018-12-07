وسجل هدفي المباراة محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 12 ويوسف إبراهيم (أوباما) في الدقيقة 38، ليرفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن بيراميدز الثاني، في حين توقف رصيد المصري عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجرى الشوط الأول بأداء متوسط مع سيطرة الزمالك على أغلب فتراته، مما سمح له بتسجيل هدفيه في الدقيقة 12 عبر كهربا من تسديدة قوية على يسار الحارس أحمد مسعود، والدقيقة 38 بواسطة أوباما من هجمة منظمة أنهاها بتسديده الكرة على يمين مسعود.

وأوشك الزمالك أن يدخل استراحة الشوطين متقدما بهدف ثالث، لولا القائم الأيسر لمرمى المصري الذي وقف في وجه تسديدة حمدي النقاز في الدقيقة 37.

وانحصر اللعب مع بداية الشوط الثاني في وسط الملعب، ولم تفلح التغييرات التي أجراها المدير الفني للمصري مصطفى يونس في تعديل النتيجة، لا سيما مع التراجع الدفاعي من جانب لاعبي الزمالك للحفاظ على النتيجة، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى مسعود.

ومع تقدم الدقائق، اتسم الأداء بالعشوائية والتمريرات الخاطئة لكلا الفريقين، حتى الدقيقة 80 عندما أنقذ الحارس محمود عبد الرحيم (جنش) مرماه من هدف للمصري، بتصديه لانفراد إسلام عيسى، ثم ارتدت الكرة لأحمد جمعه الذي اصطدم بدوره بتألق الحارس.