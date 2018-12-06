من المتوقع أن يفرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة بأثر رجعي على فيلايني، بعد الواقعة التي شهدتها قمة الجولة 15 من "البريميرليغ".

وكانت المباراة المثيرة قد انتهت بتعادل الفريقين على ملعب أولدترافورد بهدفين لمثلهما.

وتفاعل الكثير من مشجعي الفريقين مع اللقطة الطريفة، إذ دعا بعضهم إلى منع منع لاعب إيفرتون السابق من "ممارسة السحر".

وبعضهم اعتبر الأمر "مجرد غيرة" من فيلاني بعد أن فقد شعره الطويل.

والطريف في الأمر كذلك أن كلا اللاعبين من أصول مغربية، لكن فيلايني يحمل الجنسية البلجكية، بينما غندوزي يتمتع بالجنسية الفرنسية.