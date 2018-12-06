ونجح ليفربول بتجاوز مضيفه بيرنلي بصعوبة، وبنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة، في المركز الثاني بالدوري.

وباستقباله 6 أهداف فقط في مبارياته الـ15 الأولى بالدوري، عادل ليفربول الرقم القياسي لأقل عدد من الأهداف المستقبلة في بداية الدوري.

وحقق هذا الرقم فرق أرسنال في موسم 1986 ومانشستر يونايتد في موسم 1991 وتشلسي في موسمي 2005 و2009.

كما سجل الحارس البرازيلي أليسون رقما قياسيا شخصيا، وهو عدم التعرض للخسارة مع ليفربول في أول 15 مباراة له مع الفريق، معادلا رقم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مع "الريدز" في 2007.

كما حافظ لاعب الوسط جيمس ميلنر على رقمه الشخصي، وهو عدم الخسارة في كل مباراة يسجل فيها.

وسجل ميلنر الهدف رقم 50 له في الدوري الإنجليزي.

ولعل الرقم الأهم للمدرب الألماني يورغن كلوب هو الحفاظ على فارق النقطتين الذي يفصله عن المتصدر مانشستر سيتي.