فقد نشر زعيم الأندية الهولندية، الخميس، تغريدة على حسابه في موقع تويتر منذ ساعات صورتي دي يونغ ودي ليخت بجانب بابا نويل "سانتا كلوز"، وكتب بجانبهما "لن يذهبا إلى إسبانيا"، وأرفق بجانب التغريدة علم أسبانيا وصورة إيموجي لكيس نقود.



وبحسب موقع "سبورت 30" فإن هنالك صراعا شديدا يدور بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة من أجل التوقيع مع فرينكي دي يونغ، بينما يتنافس "البلوغرانا" مع يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات ماتياس دي ليخت.

لكن إدارة أياكس أمسترادم، تؤكد حتى الآن عدم وجود نية لبيع نجمي الفريق، رافضة العروض المغرية المقدمة لهما.