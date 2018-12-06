ففي المباراة الأولى على ملعب كامب نو، خاض برشلونة الذي اكتفى بالفوز ذهابا بهدف يتيم، المباراة بتشكيلة احتياطية صرفة باستثناء لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، الذي مرر كرتي الهدفين الأولين إلى منير الحدادي (18) ودينيس سواريز (26).

وتابع راكيتيتش مهمته في تمويل زملائه، وأعطى كطرة مناسبة للبرازيلي مالكولم تابعها الأخير برأسه هدفا ثالثا (43).

وفي الشوط الثاني، قلص ليونيسا الفارق بعد ركنية ومتابعة من جوسيب سينييه (54) قبل أن يعيد دينيس سواريز إلى سابق عهده إثر تمريرة بينية من ريكوي بويغ (70).

في المباراة الثانية على ملعب واندا متروبوليتانو، سجل أتلتيكو أهدافه في الشوط الثاني عن طريق الفرنسي توماس ليمار (48)، الكرواتي نيكولا كالينيتش (53)، الأرجنتيني أنخل كوريا (55) وفيتولو (81).

وكان أتلتيكو، الذي خاض اللقاء بتشكيلة خلت من بعض الأساسيين لاسيما الفرنسي أنطوان غريزمان، فاز ذهابا خارج ملعبه 1-صفر.

وافتتح أتلتيكو التسجيل عبر ليمار، الذي هز الشباك بتسديدة من خارج المنطقة بعد نزوله بديلا للبرتغالي جيلسون مارتينز في بداية هذا الشوط (48).

وأضاف صاحب الأرض سريعا الهدف الثاني بواسطة الكرواتي كالينيتش من متابعة بالرأس لعرضية عالية رفعها المدافع الدولي الكولومبي سانتياغو أرياس (53).

وقضى الأرجنتيني كوريا على آمال الفريق المغمور بتسجيله الهدف الثالث في 10 دقائق من متابعة لكرة نفذها ليمار من ركنية (55)، واختتم فيتولو المهرجان بهدف رابع بعدما تابع بيمناه كرة من ساوول نيغويز (81).